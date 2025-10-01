Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської військової розвідки, які коригували комбіновані атаки окупантів по Донеччині.

Зловмисники шпигували за українськими позиціями та передавали координати для обстрілів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зараз дивляться

СБУ викрила двох російських агентів на Донеччині: що відомо

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади.

Для конспірації перед виконанням завдань агент одягав тактичну форму та видавав себе за воїна Сил оборони.

Окупанти завербували місцевих жителів, які у Телеграм-каналах закликали до повної окупації регіону.

Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, звітуючи кураторам в анонімних чатах.

Другий фігурант – 66-річний житель Краматорська, якого російські спецслужби завербували через його знайомого, бойовика військових угруповань РФ на східному фронті.

Через зв’язкового агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.