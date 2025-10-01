Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп усилит давление на российского диктатора Владимира Путина, перейдя от политики «пряника» к «кнуту».

Об этом Стубб заявил во время общения с журналистами Politico.

Стубб о новой тактике Трампа в отношении Путина

Финский президент считает, что дело только во времени, когда США ударят по Путину там, где ему будет действительно больно.

— Увидев, что пряники редко работают с русскими, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос только в том, насколько большим будет этот кнут, — заявил Стубб.

Как отметили в издании, такая оценка контрастирует со скептицизмом в некоторых европейских столицах, где публичную критику Путина со стороны Трампа расценили как пустые заявления.

Однако Стубб, который наладил личный контакт с американским президентом благодаря общей любви к гольфу, имеет больше доверия в отношении толкования его намерений.

На вопрос о конкретных мерах Стубб пошутил о «клюшках» в арсенале Трампа.

— Президент Трамп работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну. У него в сумке 14 клюшек, — сказал он.

Среди возможных вариантов рассматриваются более жесткие санкции, включая вторичные, повышение тарифов и даже более активное использование американского оружия для ударов глубоко на территории России.

Стубб отметил, что не обязательно читать «Искусство сделки», чтобы понять нетрадиционный, но результативный стиль переговоров Трампа.

Финский лидер предупредил, что если после запланированной встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин продолжит убивать гражданских в Украине, американский президент будет вынужден жестко отреагировать.

Называя себя «реалистичным оптимистом», Стубб призвал сторонников Украины запастись терпением.

— Имел возможность достаточно тесно работать с президентом Трампом в течение последних нескольких месяцев. Возможно, оптимизм иногда является интуицией, но факты на местах сейчас свидетельствуют, что мы движемся в правильном направлении, — заявил он.

Что касается роли Европы, Стубб решительно поддержал шаги по ускорению вступления Украины в ЕС путем обхода вето венгерского премьера Виктора Орбана.

— Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который предоставляет большую гибкость и меньше возможностей для блокирования. Членство Украины в Европейском Союзе имеет стратегическое значение. Чем быстрее это произойдет, тем лучше, — подытожил президент Финляндии.

Ранее Александр Стубб заявлял, что гарантии безопасности для Украины обяжут европейские страны-подписанты воевать с Россией, если Москва снова начнет военную агрессию против Украины.

