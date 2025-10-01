Президент Фінляндії Александр Стубб висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на російського диктатора Володимира Путіна, перейшовши від політики “пряника” до “батога”.

Про це Стубб заявив під час спілкування з журналістами Politico.

Стубб про нову тактику Трампа щодо Путіна

Фінський президент вважає, що справа лише в часі, коли США вдарять по Путіну там, де йому буде справді боляче.

— Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг, – заявив Стубб.

Як зазначили у виданні, така оцінка контрастує зі скептицизмом у деяких європейських столицях, де публічну критику Путіна з боку Трампа розцінили як порожні заяви.

Однак Стубб, який налагодив особистий контакт із американським президентом завдяки спільній любові до гольфу, має більше довіри щодо тлумачення його намірів.

На питання про конкретні заходи Стубб пожартував про “ключки” в арсеналі Трампа.

— Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок, – сказав він.

Серед можливих варіантів розглядаються жорсткіші санкції, включно із вторинними, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї для ударів глибоко на території Росії.

Стубб зазначив, що не обов’язково читати Мистецтво угоди, щоб зрозуміти нетрадиційний, але результативний стиль переговорів Трампа.

Фінський лідер попередив, що якщо після запланованої зустрічі з Трампом на Алясці 15 серпня Путін продовжить вбивати цивільних в Україні, американський президент буде змушений жорстко відреагувати.

Називаючи себе “реалістичним оптимістом”, Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.

— Мав можливість досить тісно працювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією, але факти на місцях зараз свідчать, що ми рухаємося у правильному напрямку, – заявив він.

Щодо ролі Європи Стубб рішуче підтримав кроки для прискорення вступу України до ЄС шляхом обходу вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

— Я особисто вітаю будь-який механізм ухвалення рішень, який надає більшу гнучкість і менше можливостей для блокування. Членство України в Європейському Союзі має стратегічне значення. Чим швидше це відбудеться, тим краще, – підсумував президент Фінляндії.

Раніше Александр Стубб заявляв, що гарантії безпеки для України зобов’яжуть європейські країни-підписанти воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військову агресію проти України.

