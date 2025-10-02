Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября приступил к работе на саммите Европейского политического сообщества в Дании и встретился с премьер-министром Метте Фредериксен.

Зеленский в Копенгагене проводит встречи

Одной из ключевых тем встречи Владимира Зеленского с Метте Фредериксен стали недавние нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии.

– Россия эскалирует, и мы говорили, как можем реагировать на эти угрозы, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность совместной интегрированной системы защиты неба и вклада украинских специалистов и технологий в инициативу ЕС Стена дронов.

Сейчас смотрят

Он добавил, что в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам.

Отдельно обсуждалась реализация программы PURL и дальнейшее участие Дании, которая уже внесла 90 млн евро.

Зеленский поблагодарил Данию за пакет военной помощи на сумму более 360 млн евро для украинского производства в рамках датской модели и отметил твердую поддержку премьер-министра Фредериксен и датского народа.

Также украинский президент встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Он поблагодарил за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Только в этом году Норвегия предоставила 8,5 млрд долл.

– Это очень ощутимая помощь, – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 2 октября президент Украины Владимир Зеленский выступит перед участниками Европейского политического сообщества, в которое входят около 50 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.