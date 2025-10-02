Зеленский в Дании провел первые встречи: о чем говорили с Метте Фредериксен
Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября приступил к работе на саммите Европейского политического сообщества в Дании и встретился с премьер-министром Метте Фредериксен.
Зеленский в Копенгагене проводит встречи
Одной из ключевых тем встречи Владимира Зеленского с Метте Фредериксен стали недавние нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии.
– Россия эскалирует, и мы говорили, как можем реагировать на эти угрозы, — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул важность совместной интегрированной системы защиты неба и вклада украинских специалистов и технологий в инициативу ЕС Стена дронов.
Он добавил, что в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам.
Отдельно обсуждалась реализация программы PURL и дальнейшее участие Дании, которая уже внесла 90 млн евро.
Зеленский поблагодарил Данию за пакет военной помощи на сумму более 360 млн евро для украинского производства в рамках датской модели и отметил твердую поддержку премьер-министра Фредериксен и датского народа.
Также украинский президент встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Он поблагодарил за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Только в этом году Норвегия предоставила 8,5 млрд долл.
– Это очень ощутимая помощь, – написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 2 октября президент Украины Владимир Зеленский выступит перед участниками Европейского политического сообщества, в которое входят около 50 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.