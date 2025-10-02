Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня розпочав роботу на саміті Європейської політичної спільноти в Данії та зустрівся з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен.

Зеленський у Копенгагені проводить зустрічі

Однією з ключових тем зустрічі Володимира Зеленського з Метте Фредеріксен стали нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії.

– Росія ескалує, і ми говорили, як можемо реагувати на ці загрози, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості спільної інтегрованої системи захисту неба та внеску українських фахівців і технологій у ініціативу ЄС Стіна дронів.

Він додав, що в Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам.

Окремо обговорювалася реалізація програми PURL та подальша участь Данії, яка вже внесла 90 млн євро.

Зеленський подякував Данії за пакет військової допомоги на понад 360 млн євро для українського виробництва в межах данської моделі та відзначив міцну підтримку прем’єрки Фредеріксен і данського народу.

Також український президент зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Він подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Лише цього року Норвегія надала 8,5 млрд доларів.

– Це дуже відчутна допомога, – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що 2 жовтня президент України Володимир Зеленський виступить перед учасниками Європейського політичного співтовариства, до якого входять близько 50 глав держав і урядів, а також керівництво Євросоюзу.

