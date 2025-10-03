Пропаганда РФ раскручивает фейк о якобы “диверсии пророссийского подполья” на железной дороге в Одесской области, сообщает ЦПД.

РФ раскручивает фейк о подрыве железной дороги в Одесской области

В соцсетях враг распространяет фото поезда после аварии с подписями, что это якобы подрыв железной дороги в Одесской области, который якобы осуществили партизаны, которые симпатизируют России. По их версии, поезд перевозил “западную военную помощь и топливо”, информирует Центр противодействия дезинформации.

— На самом деле речь идет о совсем другом событии. Распространяемое россиянами фото сделано в Ленинградской области РФ после аварии на железной дороге в ночь на 14 сентября, которая произошла в результате взрыва. Тогда были уничтожены локомотив и 15 цистерн с горючей смесью, — говорится в сообщении.

Также некоторые ресурсы иллюстрируют сообщение о “подрыве поезда пророссийскими диверсантами”, используя снимок, который на самом деле отражает последствия российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Одесской области.

Как отмечает ЦПД, попытки Кремля навязать украинской аудитории образ вымышленных пророссийских партизан не новые.

— Подобные манипуляции Россия уже запускала, выдавая разного рода аварии на территории Украины за “диверсии в пользу Москвы”, — добавляет ЦПД.

Таким образом РФ пытается создать иллюзию поддержки “русского мира” в Украине и оправдать вооруженную агрессию против Украины.

