Пропаганда РФ розкручує фейк про нібито “диверсію проросійського підпілля” на залізниці в Одеській області, повідомляє ЦПД.

РФ розкручує фейк про підрив залізниці на Одещині

У соцмережах ворог поширює фото потяга після аварії з підписами, що це нібито підрив залізниці на Одещині, який буцімто здійснили партизани, що симпатизують Росії. За їхньою версією, потяг перевозив “західну військову допомогу й паливо”, інформує Центр протидії дезінформації.

– Насправді йдеться про зовсім іншу подію. Поширюване росіянами фото зроблене у Ленінградській області РФ після аварії на залізниці у ніч на 14 вересня, яка сталася внаслідок вибуху. Тоді було знищено локомотив і 15 цистерн із пальним, – йдеться у повідомленні.

Також деякі ресурси ілюструють повідомлення про “підрив потяга проросійськими диверсантами”, використовуючи знімок, який насправді відображає наслідки російського обстрілу залізничної інфраструктури на Одещині.

Зараз дивляться

Як наголошує ЦПД, спроби Кремля нав’язати українській аудиторії образ вигаданих проросійських партизанів не нові.

– Подібні маніпуляції Росія вже запускала, видаючи різного роду аварії на території України за “диверсії на користь Москви”, – додає ЦПД.

Так РФ намагається створити ілюзію підтримки “русского міра” в Україні та виправдати збройну агресію проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.