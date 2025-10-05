В социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется недостоверная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.

В Минэнерго опровергли фейки об отключениях

Как сообщает Министерство энергетики Украины, мошенники пытаются придать этим сообщениям правдоподобность, используя поддельные графики отключений для разных городов и логотип Минэнерго.

– Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал – это явный признак фейка и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции, – предупреждают в ведомстве.

Злоумышленники распространяют фейковые графики с целью увеличения аудитории своих каналов и дестабилизации ситуации.

В Минэнерго отмечают, что актуальные данные о возможных ограничениях электроснабжения публикуются исключительно на официальных ресурсах местных облэнерго.

– Чтобы не стать жертвой дезинформации, доверяйте только проверенным источникам. Всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК Укрэнерго, Минэнерго и вашего облэнерго, – призывают энергетики.

Напомним, ранее в ЦПД сообщали, что российская пропаганда раскручивала фейк о якобы “диверсии пророссийского подполья” на железной дороге в Одесской области.

