Россияне распространяют очередной фейк, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Украины.

На этот раз пропагандист из оккупированного Донецка Ян Гагин на камеру демонстрирует сатанинский алтарь, найденный в подвале возле Курахово, в котором ранее находились украинские военные.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Фейк РФ о “сатанинском алтаре” ВСУ: что известно

На видео пропагандист Ян Гагин показывает “сатанинский алтарь”, который украинские военные оставили в подвале возле Курахово, список предметов и правила использования.

Он утверждает, что подобные наборы якобы централизованно поставлялись националистическим батальонам и ВСУ.

Но вся сенсация рассыпается от одного факта — тексты составлены на русском языке. Никаких доказательств, кроме постановочного видео, россияне не предоставили.

— Это классический пример выдуманной страшилки, направленной на жителей прифронтовых районов и оккупированных территорий. Цель — вызвать страх и недоверие к украинским военным, — отмечают в ЦПД.

Добавляется, что такие вбросы являются частью давней пропагандистской методики Кремля: дегуманизировать украинцев через выдуманные культы или черную магию, чтобы оправдать вооруженную агрессию против Украины.

Фото: ЦПД

