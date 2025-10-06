Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о возможном применении украинских ракет Фламинго по территории России заявил, что не может раскрыть детали, чтобы не готовить врага.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве в понедельник, 6 октября.

Что сказал Зеленский о ракетах Фламинго

Он отметил, что детали о применении дальнобойных украинских ракет Фламинго можно будет обсудить “чуть позже”.

Сейчас смотрят

– Главное – понимать, что в последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов, – пояснил президент.

Он добавил, что ожидается, что возможностей станет больше в будущем, но многое зависит от финансов.

– Я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей, – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, по сегодняшним подсчетам в 2026 году есть возможность производить ракеты и дроны на $35 млрд.

Часть из этого бюджета могут взять из двусторонних соглашений с более чем 30 странами.

Также во время саммита Европейского политического сообщества была положительная реакция “некоторых людей” на использование для этого российских замороженных активов.

Президент подчеркнул, что деньги можно будет использовать на три пакета – украинское оружие, европейское, которое не производит Украина, а также – американское, которое не производит ни Украина, ни Европа.

Однако приоритетом, по словам Зеленского, являются системы ПВО.

До этого издание The Economist писало, что Украина уже использует Фламинго для ударов по РФ.

Там подсчитали, что Украина якобы производит по две-три ракеты в день, однако скоро это количество возрастет до семи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.