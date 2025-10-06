Президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання щодо можливого застосування українських ракет Фламінго по території Росії заявив, що не може розкрити деталі, щоб не готувати ворога.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві у понеділок, 6 жовтня.

Що сказав Зеленський про ракети Фламінго

Він зазначив, що деталі щодо застосування далекобійних українських ракет Фламінго можна буде обговорити “трішки пізніше”.

– Головне – розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тих влучаннях, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів, – пояснив президент.

Він додав, що очікується, що можливостей стане більше в майбутньому, але багато що залежить від фінансів.

– Я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей, – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, за сьогоднішніми підрахунками у 2026 році є можливість виробляти ракети і дрони на $35 млрд.

Частину з цього бюджету можуть взяти з двосторонніх угод з понад 30 країнами.

Також під час саміту Європейської політичної спільноти була позитивна реакція “певних людей” щодо використання на це російських заморожених активів.

Президент наголосив, що гроші можна буде використовувати на три пакети – українську зброю, європейську, яку не виробляє Україна, а також – американську, яку не виробляє ні Україна, ні Європа.

Однак пріоритетом, за словами Зеленського, є системи ППО.

До цього видання The Economist писало, що Україна уже використовує Фламінго для ударів по РФ.

Там підрахували, що Україна нібито виробляє по дві-три ракети на день, однак скоро ця кількість зросте до семи.

