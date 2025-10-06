Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Офису президента и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) разработать и представить ключевые элементы программы экспорта оружия под рабочим названием Зброя.

Об этом он сказал 6 октября во время открытия Международного форума оборонных индустрий, который в третий раз проходит в Украине.

Запуск экспорта украинского оружия

– Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы Зброя. Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года – запустить в работу эти платформы, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для полной реализации потенциала украинской оборонной промышленности необходимо финансирование, а также поддержка международных партнеров.

Сейчас смотрят

– Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в избытке, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз.

– Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% применяемого оружия – это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше, – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что до конца года задача для производителей, правительства и всех задействованных институтов – обеспечить, чтобы не менее 50% оружия на фронте было украинского производства.

– И эта задача должна быть реализована, – подытожил глава государства.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны Украина увеличила потенциал оборонной промышленности в десятки раз.

По его словам, сейчас мы производим 40 САУ Богдана в месяц.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.