Кремлевский диктатор Владимир Путин не оставляет попыток отговорить США от поставки ракет Tomahawk (Томагавк) в Украину. Этими ракетами Вооруженные силы Украины могли бы поражать военные цели в РФ на расстоянии от 1,6 тыс. до почти 2 тыс. км.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин против ракет Tomahawk (Томагавк) для Украины

Так, Путин в одном из интервью заявил, что поставки Америкой ракет Томагавк разрушат положительную тенденцию, которая наметилась в американо-российских отношениях.

Аналитики ISW считают, что Путин пытается способствовать сближению США и России, а потому давит на администрацию Дональда Трампа, чтобы Белый дом принял участие в переговорах о контроле над вооружениями. А это обеспечит выполнение желаемых требований России в отношении Украины.

Путин пытается отговорить администрацию Трампа от предоставления Украине ракет Томагавк, иначе это будет способствовать новому этапу эскалации и не изменит ситуацию на поле боя.

Путин выдвигал подобные аргументы, когда США рассматривали передачу Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams, говорят в ISW.

– Путин пробует разные подходы – от угроз ухудшения двусторонних отношений до преуменьшения пользы от ракет, – говорят аналитики.

Кремль пытается помешать США предоставить Украине ракеты Томагавк, чтобы сохранить безопасность тыла России.

Tomahawk – угроза для тыла РФ

Сейчас украинские дальнобойные дроны активно бьют по целям на территории РФ. Но полезная нагрузка этих беспилотников ограничена и не подходит для уничтожения специализированных объектов.

По мнению аналитиков ISW, американские ракеты Tomahawk смогут значительно повредить, а то и уничтожить ключевые военные объекты, например завод Шахедов в Татарстане или же авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области, с которой взлетают стратегические бомбардировщики.

РФ значительно нарастила производство дронов Shahed, расширив завод в Елабуге.

В сентябре 2025 года во время ночных атак россияне начали запускать по Украине более 500 беспилотников.

ISW оценивает, что в радиусе действия ракеты Tomahawk с дальностью полета 2 500 километров находится не менее 1 945 российских военных объектов, а в радиусе действия ракеты с дальностью полета 1 600 километров — не менее 1 655.

Удары Tomahawk по таким объектам значительно ухудшат боеспособность России.

Ранее в комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что не сильно верит в историю с Томагавками для Украины, ведь эти ракеты запускаются в основном с кораблей и подводных лодок.

