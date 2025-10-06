Кремлівський диктатор Володимир Путін не полишає спроб відмовити США від постачання ракет Tomahawk (Томагавк) в Україну. Цими ракетами Збройні сили України могли б бити по військових цілях у РФ на відстань від 1,6 тис. до майже 2 тис. км.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін проти ракет Tomahawk (Томагавк) для України

Так, Путін в одному з інтерв’ю заявив, що постачання Америкою ракет Томагавк зруйнує позитивну тенденцію, що намітилася в американсько-російських відносинах.

Аналітики ISW вважають, що Путін намагається сприяти зближенню США і Росії, а тому тисне на адміністрацію Дональда Трампа, щоб Білий дім взяв участь у переговорах про контроль над озброєннями. А це забезпечить виконання бажаних вимог Росії щодо України.

Путін намагається відмовити адміністрацію Трампа від надання Україні ракет Томагавк, інакше це сприятиме новому етапу ескалації і не змінить ситуацію на полі бою.

Путін висував подібні аргументи, коли США розглядали передання Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 та танків Abrams, кажуть в ISW.

– Путін пробує різні підходи – від погроз погіршення двосторонніх відносин до применшення користі від ракет, – говорять аналітики.

Кремль намагається завадити США надати Україні ракети Томагавк, щоб зберегти безпеку тилу Росії.

Tomahawk – загроза для тилу РФ

Зараз українські далекобійні дрони активно б’ють по цілях на території РФ. Але корисне навантаження цих безпілотників обмежене і не підходить для знищення спеціалізованих об’єктів.

На думку аналітиків ISW, американські ракети Tomahawk зможуть значно пошкодити, а то й знищити ключові військові об’єкти, наприклад завод Шахедів у Татарстані або ж авіабазу Енгельс-2 в Саратовській області, з якої злітають стратегічні бомбардувальники.

РФ значно наростила виробництво дронів Shahed, розширивши завод в Єлабузі.

У вересні 2025 року під час нічних атак росіяни почали запускати по Україні понад 500 безпілотників.

ISW оцінює, що в радіусі дії ракети Tomahawk з дальністю польоту 2 500 кілометрів перебувають щонайменше 1 945 російських військових об’єктів, а в радіусі дії ракети з дальністю польоту 1 600 кілометрів — щонайменше 1 655.

Удари Tomahawk по таких об’єктах значно погіршать бойову спроможність Росії.

Раніше у коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович заявив, що не сильно вірить в історію з Томагавками для України, адже ці ракети запускаються в основному з кораблів та підводних човнів.

