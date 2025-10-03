Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности для передачи Украине альтернативного оружия большой дальности вместо дальнобойных ракет Tomahawk.

Такую информацию со ссылкой на три анонимных источника и неназванного американского чиновника сообщает Reuters.

Не Tomahawk: какое альтернативное дальнобойное оружие рассматривают США

Отмечается, что источники издания поставили под сомнение целесообразность поставок крылатых ракет, дальность которых составляет 2,5 тыс. км, Украине.

Сейчас смотрят

По мнению американского чиновника, в США не хватает этого оружия, которое часто используют американские военные для наземных атак.

Чиновник предположил, что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам покупать другое оружие дальнего действия и поставлять его Украине, но ракеты Tomahawk – маловероятны.

В последние недели президент США Дональд Трамп резко изменил свою точку зрения про войну в Украине, предположив, что Киев может вернуть все земли, захваченные Россией, и назвав российских военных “бумажным тигром”.

Решение США помочь Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, похоже, является одним из ощутимых результатов новой позиции.

США и их союзники разработали новый финансовый механизм – Список приоритетных потребностей Украины (PURL) – для поставки Украине нового оружия и оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО.

Поставки Украине ракет Tomahawk могут значительно расширить ее ударные возможности, позволив ей поражать цели глубоко внутри российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые в настоящее время недосягаемы.

Кремль заявил в четверг, что если США предоставят Украине Tomahawk, это спровоцирует новый виток опасной эскалации между Россией и Западом.

Согласно бюджетным документам Пентагона (основного пользователя Tomahawk), в настоящее время приобретено 8 959 единиц по средней цене $1,3 млн за штуку.

Ракета Tomahawk производится с середины 1980-х годов. В последние годы производство колебалось от 55 до 90 ракет в год. Согласно бюджетным данным Пентагона, США планируют закупить 57 ракет в 2026 году.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в настоящее время применяет только собственное вооружение для ударов по дальнобойным целям в России. После встречи с президентом США Дональдом Трампом ситуация может измениться.

Также он подтвердил переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом о системе вооружения большого радиуса действия. Какая именно система может быть поставлена, он не уточнял.

Однако в последнее время много обсуждалась возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, способных уничтожать цели на дистанции до 2,5 тыс. км.

Об этих переговорах говорили, в частности вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс и специальный посланник по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

Все стороны каждый раз отмечали, что решение о передаче будет принимать только президент Дональд Трамп лично.

Что известно о характеристиках крылатых ракет Tomahawk – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.