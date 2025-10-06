Во вторник, 7 октября, в пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей начинается ремонт дорожного покрытия. Из-за этого возможны задержки в движении транспортных средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ремонт дороги на пункте пропуска Рава-Русская: что известно

Как отмечается в ведомстве, работы начнутся 7 октября в 9:00 одновременно на направлениях въезда в Украину и выезда за границу. Ремонт продлится до 30 октября.

— Ремонт стартует со полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины. Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд, ведь будет работать только одна полоса движения, — говорится в сообщении.

Пограничники просят водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Напомним, в августе работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области осуществили ремонт дорожного покрытия на участке пункта пропуска Устилуг в направлении выезда из Украины.

Во время выполнения работ движение транспорта через КПП Устилуг осуществлялось в реверсном порядке, что также вызывало временные неудобства для водителей.

К слову, с 12 октября в странах Евросоюза заработает новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System — EES).

EES заменит традиционные штампы в паспортах на цифровую регистрацию пересечения границы, что позволит автоматизировать процесс контроля и уменьшить очереди в будущем.

