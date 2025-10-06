Украина обратилась к международным партнерам с призывом усилить политическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения ее ядерного шантажа и предотвращения возможной катастрофы в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Обстрелы возле ЗАЭС 6 октября: реакция МИД

— Призываем партнеров к дополнительным коллективным мерам политического и санкционного воздействия, чтобы остановить российский ядерный шантаж и предотвратить катастрофу, которая будет иметь трансграничные последствия для всей Европы, — говорится в заявлении.

МИД решительно осудило очередную опасную эскалацию действий России вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ведомство назвало “сознательной провокацией России” многочисленные обстрелы объекта, произошедшие 6 октября в непосредственной близости от станции, в частности взрывы на расстоянии 1,25 км от ее периметра.

В МИД подчеркнули, что своими действиями Россия вновь демонстрирует полное пренебрежение международным правом, уставом МАГАТЭ и семью незаменимыми столпами ядерной безопасности.

— Целенаправленное создание рисков вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе грозит ядерной катастрофой континентального масштаба, — подчеркнули в министерстве.

ЗАЭС обесточена почти две недели

В заявлении отмечается, что особое беспокойство вызывает ситуация, когда Запорожская АЭС уже почти две недели остается без внешнего энергоснабжения, полагаясь только на нестабильные резервные источники питания.

— Мы рассматриваем обстрелы как элемент сознательной стратегии России — заблокировать проведение ремонтных работ и восстановление линий электропередачи, необходимых для обеспечения надежного внешнего энергоснабжения, — отметили в министерстве.

Украина продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и международными партнерами, чтобы минимизировать риски, обеспечить оперативную готовность ремонтных бригад и как можно быстрее восстановить надлежащие параметры ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.

— Украина настаивает: ядерная безопасность не может быть предметом торговли. Восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, полная демилитаризация площадки и возвращение станции под контроль Украины — необходимые и неотложные шаги для защиты жизни и здоровья миллионов людей, — резюмируют в МИД.

Напомним, наблюдатели МАГАТЭ сообщили, что слышали серию взрывов примерно в 1,25 км от периметра Запорожской атомной электростанции в оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

