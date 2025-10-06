Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом посилити політичний та санкційний тиск на Росію, з метою припинення її ядерного шантажу і запобігання можливій катастрофі в Європі.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Обстріли біля ЗАЕС 6 жовтня: реакція МЗС

– Закликаємо партнерів до додаткових колективних заходів політичного та санкційного впливу, аби зупинити російський ядерний шантаж та відвернути катастрофу, яка матиме транскордонні наслідки для всієї Європи, – сказано в заяві.

МЗС рішуче засудило чергову небезпечну ескалацію дій Росії довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Зараз дивляться

Відомство назвало “свідомою провокацією Росії” численні обстріли об’єкта, що сталися 6 жовтня в безпосередній близькості від станції, зокрема вибухи на відстані 1,25 км від її периметру.

У МЗС наголосили, що своїми діями Росія знову демонструє повну зневагу до міжнародного права, статуту МАГАТЕ та семи незамінних стовпів ядерної безпеки.

– Цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу, – наголосили в міністерстві.

ЗАЕС знеструмлена майже два тижні

У заяві зазначається, що особливе занепокоєння викликає ситуація, коли Запорізька АЕС уже майже два тижні залишається без зовнішнього енергопостачання, покладаючись лише на нестабільні резервні джерела живлення.

– Ми розглядаємо обстріли як елемент свідомої стратегії Росії – заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередачі, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення, – зазначили в міністерстві.

Україна продовжує співпрацювати з МАГАТЕ та міжнародними партнерами, щоб мінімізувати ризики, забезпечити оперативну готовність ремонтних бригад і якнайшвидше відновити належні параметри ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС.

– Україна наполягає: ядерна безпека не може бути предметом торгу. Відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, повна демілітаризація майданчика та повернення станції під контроль України – необхідні та невідкладні кроки для захисту життя і здоров’я мільйонів людей, – резюмують у МЗС.

Нагадаємо, спостерігачі МАГАТЕ повідомили, що чули серію вибухів приблизно за 1,25 км від периметру Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар Запорізької області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.