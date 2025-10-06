В ЦПД назвали ответственного за полеты дронов над городами ЕС
За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает Служба внешней разведки РФ, которую возглавляет Сергей Нарышкин.
Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Российские дроны над городами ЕС
– За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает СВР РФ, которую возглавляет Нарышкин, – написал Коваленко.
Он добавил, что именно Нарышкин отвечал за кабельные диверсии теневого флота в Балтийском море.
По словам Коваленко, сейчас для запуска БПЛА также используют танкеры теневого флота.
В последнее время над городами стран ЕС все чаще фиксируются случаи появления в воздушном пространстве неизвестных беспилотников. Ранее из-за этого приостанавливали работу ряда аэропортов, в частности в Копенгагене, Осло, Варшаве, Мюнхене, Вильнюсе и т. д.
Кремль отрицает свою причастность к инцидентам с беспилотниками. Диктатор Владимир Путин во время выступления на Валдае ехидно заявлял, что “больше не будет” отправлять дроны во Францию и Данию.
В то же время, ряд лидеров стран ЕС откровенно начинают говорить о вероятной причастности к инцидентам с дронами Москвы.