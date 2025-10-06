За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает Служба внешней разведки РФ, которую возглавляет Сергей Нарышкин.

Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Российские дроны над городами ЕС

– За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает СВР РФ, которую возглавляет Нарышкин, – написал Коваленко.

Он добавил, что именно Нарышкин отвечал за кабельные диверсии теневого флота в Балтийском море.

По словам Коваленко, сейчас для запуска БПЛА также используют танкеры теневого флота.

В последнее время над городами стран ЕС все чаще фиксируются случаи появления в воздушном пространстве неизвестных беспилотников. Ранее из-за этого приостанавливали работу ряда аэропортов, в частности в Копенгагене, Осло, Варшаве, Мюнхене, Вильнюсе и т. д.

Кремль отрицает свою причастность к инцидентам с беспилотниками. Диктатор Владимир Путин во время выступления на Валдае ехидно заявлял, что “больше не будет” отправлять дроны во Францию и Данию.

В то же время, ряд лидеров стран ЕС откровенно начинают говорить о вероятной причастности к инцидентам с дронами Москвы.

