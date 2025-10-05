Взрывы в Харькове прогремели вечером в воскресенье, 5 октября, во время воздушной тревоги. Город был атакован дронами более 15 раз. Есть попадания в двух районах.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 5 октября: какие последствия

— В Харькове взрывы — предварительно город атакован вражескими боевыми дронами, — написал Терехов.

Местные каналы сообщали, что в Харькове прогремело более 10 взрывов. В нескольких районах нет света.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно под вражеским ударом дронов оказался Новобаварский район Харькова и пригород.

Позже Терехов уточнил, что по данным Ситуационного центра, Харьков был атакован вражескими дронами 15 раз.

По предварительной информации, под атакой находился Новобаварский район.

Последствия ударов уточняются, но уже известно, что пострадали дома в частном секторе.

В 23:33 мэр сообщил о еще одном ударе вражеским боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия уточняются.

По информации Терехова, известно о трех пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Синегубов уточнил, что трое человек испытали острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 1 октября российские оккупанты массированно атаковали Харьков авиабомбами.

О последствиях взрывов в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, россияне атаковали город дронами Молния и Герань.

В результате попаданий по Салтовскому и Киевскому районам зафиксированы разрушения частных домов, гаражей, возникли пожары.

В частности, были зафиксированы сильные возгорания в районе местного рынка и дачного кооператива.

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате атаки. Без погибших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

