Ввечері 5 жовтня росіяни дронами атакували Харків – є постраждалі. Вночі 6 жовтня було гучно в Криму, зокрема у Феодосії, та у Дзержинську Нижньогородської області РФ. Усюди фіксуються прильоти, вирують пожежі. А зранку окупанти обстріляли Херсонщину.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові 5 жовтня

Близько 23:00 5 жовтня пролунали вибухи у Харкові. Під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Згодом кількість постраждалих збільшилася до чотирьох – до медиків звернувся 63-річний чоловік.

Вибухи у Феодосії

Вночі в окупованому Криму лунали вибухи. Попередньо відомо про атаку на нафтобазу у Феодосії. Там вирує масштабна пожежа. Стовп чорного густого диму видно на десятки кілометрів.

Вибухи у Дзержинську

Вночі у Дзержинську Нижньогородської області пролунали вибухи – дрони атакували завод вибухових речовин імені Свердлова. Очевидці у місцевих чатах пишуть, що після прильотів безпілотників на місці удару почалася пожежа.

Пізніше губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що одна людина постраждала в результаті падіння уламків БпЛА в Дзержинську.

Атака на Одещину

Вночі 6 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами Шахед. В області активно працювала протиповітряна оборона, проте зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта. На місці удару виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники ДСНС.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Обстріл Чорнобаївки

Сьогодні близько 06:30 росіяни обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.

Тяжкі поранення дістала 18-річна дівчина, яка в момент удару перебувала на стадіоні. У неї закрита черепно-мозкова травма, контузія, уламкові поранення живота та ноги. Також на стадіоні перебувала 57-річна жінка – вона теж поранена.

У власній оселі постраждала 76-річна жінка. У неї закрита черепно-мозкова травма, контузія, поранення грудної клітини, руки й голови. Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.

Також у селі Степанівка, що поряд із Чорнобаївкою, від ворожого обстрілу загинула 69-річна місцева жителька.

Атака дронів на Херсон

Зранку близько 06:45 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Постраждав 66-річний чоловік, у нього вибухова травма та уламкові поранення ніг і голови. Поліціянти доправили чоловіка до лікарні.

Медики діагностували у постраждалого мінно-вибухову травму та відкритий перелом правого стегна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

