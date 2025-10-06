Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что временное прекращение работы правительства США, известное как шатдаун, не повлияло на поставки оружия для Украины.

Шатдаун в США не повлиял на поставки оружия

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве 6 октября.

– Я знаю, что было в средствах массовой информации, что там есть шатдаун. Есть некоторые вызовы. Они не заблокировали поставки в Украину. Это важно, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что американцы разблокировали возможности закупки Петриотов. Не только ракет, но и систем. И сейчас вопрос стоит исключительно в деньгах.

Правительственный шатдаун в США начался 1 октября. В то же время администрация президента Дональда Трампа намерена использовать ситуацию для проведения массовых увольнений госслужащих в структурах, которые не соответствуют подходам движения MAGA (Make America Great Again).

3 октября спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию в материале британской газеты The Telegraph о задержках в поступлении оружия из США из-за шатдауна.

