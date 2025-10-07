С начала прошедших суток произошло 172 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли к поражению 3 382 дрона-камикадзе и осуществили 2 971 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

7 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.

