Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) Днепр была временной, а не штатной структурой, которая завершила свою деятельность в связи с внедрением корпусной реформы в ВСУ.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии Укринформу.

Генштаб о ликвидации ОСУВ Днепр

— В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками необходимость в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ Днепр прекратило свое существование, — отметил он.

По словам Ковалева, генерал-майор Михаил Драпатый в настоящее время занимает штатную должность командующего Командованием объединенных сил Вооруженных сил Украины.

— Должность командующего ОСУВ Днепр не является штатной, и он занимал ее по совместительству. Следует подчеркнуть, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий, – уточнил спикер.

Ковалев подчеркнул, что ликвидация ОСУВ Днепр не приведет к ухудшению управляемости подразделениями или снижению эффективности действий на фронте.

Напротив, по его словам, эти изменения призваны повысить качество управления войсками.

Ранее Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение ликвидировать ОСУВ Днепр.

Его командующим был генерал-майор Михаил Драпатый, который одновременно возглавляет Командование объединенных сил ВСУ.

ОСУВ Днепр (ранее – ОСУВ Хортица) отвечала за участок фронта, охватывавший территории от Запорожской до Харьковской областей.

Генерал-майор Драпатый возглавлял эту группировку в течение восьми месяцев.

