Від початку минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили до ураження 3 382 дрони-камікадзе та здійснили 2 971 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025

Втрати ворога на 7 жовтня 2025

особового складу – близько 1 117 360 (+1 020) осіб;

танків – 11 238 (+3);

бойових броньованих машин – 23 319 (+6);

артилерійських систем – 33 493 (+29);

РСЗВ – 1 516;

засобів ППО – 1 224 (+1);

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);

крилатих ракет – 3 841;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);

спеціальної техніки – 3 973 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.