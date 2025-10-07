Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Карта бойових дій на 7 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили до ураження 3 382 дрони-камікадзе та здійснили 2 971 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025
Втрати ворога на 7 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 117 360 (+1 020) осіб;
- танків – 11 238 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 319 (+6);
- артилерійських систем – 33 493 (+29);
- РСЗВ – 1 516;
- засобів ППО – 1 224 (+1);
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);
- крилатих ракет – 3 841;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);
- спеціальної техніки – 3 973 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
