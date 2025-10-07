Украине эстонская компания Milrem Robotics предоставит более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS. Нидерланды финансируют и координируют проект, а часть аппаратов будут собираться в сотрудничестве с VDL Defentec.

Эстония предоставит Украине более 150 боевых роботов THeMIS

Как сообщила Milrem Robotics, Украина получит от Эстонии более 150 наземных беспилотных аппаратов (БНА) THeMIS, разработанных компанией Milrem Robotics. Снабжение пройдет в рамках пожертвования, которое финансируют и координируют Нидерланды. Значительная часть машин будет собрана в сотрудничестве с VDL Defentec.

В сентябре впервые объявили о передаче, однако страну-донор тогда не называли. Официальное соглашение с участием министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса было подписано 6 октября на заводе VDL в Борне.

Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec организует сборку техники на новой производственной линии, спроектированной для масштабируемого производства. Кроме того, компания проведет обучение украинских операторов и персонала по эффективному использованию роботов в боевых условиях.

– Платформа THeMIS уже доказала свою эффективность на поле боя, и мы уверены, что этот вклад существенно усилит обороноспособность Украины, – заявил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.

Новые машины дополнят 15 платформ THeMIS, которые используются вооруженными силами Украины с 2022 года.

THeMIS является многофункциональной беспилотной платформой, которая используется для поддержки пехоты, логистики, разведки и боевых задач. Она уже на службе или испытывается в 19 странах мира.

