Україні естонська компанія Milrem Robotics надасть понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS. Нідерланди фінансують та координують проєкт, а частину апаратів збиратимуть у співпраці з VDL Defentec.

Естонія надасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS

Як повідомила Milrem Robotics, Україна отримає від Естонії понад 150 безпілотних наземних апаратів (БНА) THeMIS, розроблених компанією Milrem Robotics. Постачання пройде у межах пожертвування, яке фінансують та координують Нідерланди. Значна частина машин буде зібрана у співпраці з компанією VDL Defentec.

У вересні вперше оголосили про передачу, проте країну-донор тоді не називали. Офіційне угоду за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса підписали 6 жовтня на заводі VDL у Борні.

Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec організує складання техніки на новій виробничій лінії, спроєктованій для масштабованого виробництва. Крім того, компанія проведе навчання українських операторів та персоналу для ефективного використання роботів у бойових умовах.

– Платформа THeMIS вже довела свою ефективність на полі бою, і ми впевнені, що цей внесок суттєво посилить обороноздатність України, — заявив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Нові машини доповнять 15 платформ THeMIS, які використовуються Збройними силами України з 2022 року.

THeMIS є багатофункціональною безпілотною платформою, що застосовується для підтримки піхоти, логістики, розвідки та бойових завдань. Вона вже на службі або випробовується у 19 країнах світу.

