Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуану Понсу Самп’єтро призначити спеціального представника з питання повернення українських дітей.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Призначення спецпредставника з повернення українських дітей

– Під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей, – зазначив президент.

Він наголосив, що необхідно повернути дітей до їхніх родин, для цього “голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий”.

Під час переговорів Зеленський та Самп’єтро також обговорили спільні зусилля, спрямовані на повернення військовополонених і цивільних, яких Росія незаконно утримує.

– Дякую президенту за розуміння важливості продовження тиску на Росію. Дякую за візит. Цінуємо підтримку України з боку асамблеї та готовність приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, – зазначив глава держави.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що станом на березень 2025 року під контролем РФ перебувало до 1,6 млн українських дітей.

Йдеться як про незаконно депортованих до Росії, так і про тих, хто змушений жити на окупованих територіях.

