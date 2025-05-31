Как Украина возвращает похищенных Россией детей: основные механизмы и трудности процесса

Тысячи украинских детей, которые находятся на временно оккупированных территориях, незаконно депортированы или перемещены в РФ, ожидают освобождения и возвращения домой.

По инициативе президента в Украине действует государственная программа Bring Kids Back UA — совместный проект представителей различных органов власти и общественных организаций при поддержке международных партнеров, которые помогают возвращать похищенных россиянами украинских детей.

Факты ICTV разбирались, сколько юных украинцев похитила РФ, какие методы использует страна-агрессор для депортации и уничтожения их идентичности, и какие механизмы использует Украина для возвращения своих детей.

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Сколько украинских детей депортировала Россия

По приблизительным оценкам, которые предоставила недавно в эфире телемарафона Єдині новини операционный директор Bring Kids Back UA, советник главы Офиса президента Дарья Заривная, сейчас есть информация о 19 546 депортированных Россией юных украинцах. На самом же деле их гораздо больше.

Кроме того, еще 2 245 считаются пропавшими без вести.

— Это конкретные кейсы, о которых есть достаточно информации, и которые сейчас находятся в новом специальном реестре, который сфокусирован только на депортированных или принудительно перемещенных детях. Им ведает Министерство юстиции, — сказала она.

В то же время отметила, что бывают случаи, когда ребенок, который был депортирован или принудительно перемещен, может оказаться в списках пропавших без вести.

Методы похищения Россией украинских детей: шесть сценариев

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в начале 2024 года назвала как минимум шесть сценариев незаконного перемещения россиянами украинских детей, отметив, что с 2014-го их стало значительно больше.

Первый — когда РФ сначала убивает родителей, а затем похищает их детей.

Второй — оккупанты разлучают украинских детей с родителями во время так называемой фильтрации, когда семья пытается выехать с оккупированной территории.

— Также мы говорим об историях детей, которых “вытащили”, иначе не могу сказать, прямо из родного дома и просто вывезли временно на ВОТ, но дальше отправили в РФ и даже поместили незаконно под опеку россиян, — такой третий сценарий назвала Герасимчук.

Четвертый — когда россияне отказываются согласовывать гуманитарные коридоры для вывоза украинскими властями детей из учреждений институционального ухода, создают искусственный гуманитарный кризис для них и затем вывозят.

Пятый — наиболее массовый, когда страна-агрессор создает на временно оккупированных территориях условия, абсолютно не пригодные для проживания ребенка. Далее родители вынуждены якобы добровольно подписать согласие на вывоз ребенка в российские “лагеря отдыха”. Там делают все для того, чтобы они уже никогда не вернулись к своим биологическим родителям, а попали под незаконное усыновление или опеку в российские семьи.

Шестой — когда россияне проводят “отбор”, обязательные медицинские осмотры детей на ВОТ, в рамках которых у здоровых детей появляются вымышленные диагнозы. А потом их вывозят в РФ якобы на лечение.

Сколько детей уже удалось вернуть в Украину

— В целом с начала полномасштабного вторжения было возвращено в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA 1324 ребенка. Уникальность этого проекта в том, что с самого начала мы решили, что он будет объединять органы государственной власти, гражданское общество (то есть общественные организации, которые тоже занимаются возвращением детей) и международных партнеров, — пояснила Заривная.

По ее мнению, такой уникальный подход к проблеме позволяет быстрее двигаться, ведь аккумулируются все возможные средства.

— Но есть еще одна важная цифра, о которой часто забывают — это 1,6 млн украинских детей, находящихся на ВОТ. И их так же Россия индоктринирует, милитаризирует, занимается промывкой мозгов. Об этом тоже надо говорить и думать, как с этими детьми работать, — отметила операционный директор Bring Kids Back UA.

Она неоднократно и в эфирах, и на мероприятиях объясняла, как в России работает система индоктринации, направленная на полное стирание украинской идентичности. Речь идет о том, что юных украинцев от детсадов до университетов привлекают к милитаризованным идеологическим структурам, вроде Юнармии, учат пользоваться дронами и вести кибервойну.

По ее словам, такая политика РФ подкрепляется законами, которые упрощают принудительное усыновление и гражданство.

Медиация и спасательные операции: как происходит поиск и возвращение детей

Дарья Заривная рассказала, что сейчас существует два способа возвращения похищенных Россией детей — медиация и спасательные миссии.

— Первый — это медиация. То есть есть какая-то страна, например, Катар, которая имеет свой канал коммуникации с Россией, в частности по возвращению детей. Они говорят, например, что хотят быть медиаторами. И после этого начинается процесс медиации. Сейчас у нас несколько стран выступают как медиаторы — Катар, Ватикан и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Последняя присоединилась недавно к кругу медиаторов, — уточнила она.

И пояснила, что Bring Kids Back UA — не какая-то одна информационная кампания, а инициатива президента, которая существует с 2023 года, в рамках которой проводится огромное количество подобных кампаний.

— Мы делали большую информкампанию в ЮАР, и она фокусировалась именно на гражданском обществе и на медиа. Мы начали эту тему поднимать снизу вверх, чтобы она так дошла до политической власти. И после ее завершения в Монреале на конференции, посвященной гуманитарному измерению войны в рамках Формулы мира, Южная Африка решила присоединиться к списку стран-медиаторов, — отметила Заривна.

По ее словам, эта адвокационная кампания является лишь одной из функций Bring Kids Back UA, а в целом инициатива президента направлена на выполнение трех основных задач: это сбор информации, ее верификация и непосредственное возвращение детей.

Что касается спасательных миссий, то это, как отмечает советник главы ОП, уникальная история в каждом конкретном случае.

— Очень часто ты не можешь рассказывать всех деталей. Потому что как только ты расскажешь о маршруте, по которому возвращается ребенок, или, какие организации и каких волонтеров привлекли в процессе, этот маршрут можно потерять и соответственно возможности для возвращения. Однако именно на этом втором пути в спасательной миссии мы очень активно сотрудничаем с общественными организациями, — говорит она.

И акцентировала на том, что уже после возвращения домой важно обеспечить реинтеграцию и реабилитацию детей — чтобы они были в семьях, а те дети, у которых нет родителей, были возвращены в семейные формы воспитания.

ДНК-база как дополнительный инструмент в возвращении детей

Bring Kids Back UA совместно с МВД, уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с Нацполицией и Международной комиссией по вопросам лиц, пропавших без вести, недавно создали ДНК-базу для идентификации похищенных Россией детей, которая уже работает.

Заривная говорит, что это может существенно усилить поиск юных украинцев, приведя положительный пример Аргентины, для которой именно создание национальной ДНК-базы как централизованного инструмента идентификации детей изменило качественно усилия местного подобного проекта.

— Как будет наполняться база? Первый шаг — надо обратиться в специализированный центр Нацполиции по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Они есть во всех областных центрах, — рассказала она.

После регистрации заявления о пропаже ребенка необходимо также предоставить фотографии и любую информацию, которая может помочь в его поиске.

Кроме того, нужно рассказать об обстоятельствах, при которых пропал ребенок, и предоставить документы, если они сохранились.

— Если ты являешься кровным родственником — отец, мать, брат, сестра, бабушка, дедушка — тебя попросят сдать образец ДНК. Это происходит очень быстро и безболезненно. Этот образец добавляется в общую базу. Далее он сравнивается с другими образцами, — пояснила советник главы Офиса президента.

А дальше — если ребенка найдут, или появится информация, которая соответствует вашему кейсу — с вами свяжется уполномоченный следователь или представитель цента.

Трудности процесса возвращения юных украинцев

Дарья Заривная самой большой проблемой называет блокирование россиянами доступа к информации как Украины, так и международных организаций, поэтому и фигурирует цифра 19 546 похищенных детей, хотя уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова еще летом 2023 года заявляла о 744 тыс. украинских детей, которых приняла Россия.

— После того, как МУС выдал ордер на арест Львовой-Беловой и Путина, они сразу замокли и перестали называть какие-либо цифры. Но ключевая проблема в том, что мы здесь немного блуждаем во тьме, у нас нет доступа к этим территориям и этим детям, к информации, — говорит она.

Не способствует поиску и цинизм россиян, которые меняют имена, место рождения и даже национальность ребенка, а также постоянно их перемещают, особенно уязвимая категория — это дети-сироты.

— В начале полномасштабной войны их, во-первых, всех массово вывезли, и, во-вторых, специально смешивали, перемещали в максимально отдаленные регионы РФ и сразу же ставили их профайлы во всероссийские базы усыновления, — рассказала Заривная.

В качестве примера привела Херсонский дом ребенка, где было около 50 детей очень маленького возраста — менее 5 лет, отметив, что в таких случаях даже люди, которые там работали, сейчас вряд ли смогут их узнать, потому что дети в таком возрасте очень быстро меняются.

Соглашается с Заривной и омбудсмен Дмитрий Лубинец, по мнению которого, россияне сознательно и целенаправленно депортируют, а фактически похищают украинских детей, и начали они эту практику еще с 2014 года, а с февраля 2022-го масштабы военного преступления выросли в тысячи раз.

— Первое, с чего они начинают — это изменение документов. То есть они забирают украинские документы и выдают российские. Второе — они максимально быстро пытаются устроить наших детей в российские семьи. Начинается процедура милитаризации украинских детей, их записывают в так называемые организации военного направления, например, Юнармия. Это очень распространенная организация на территории РФ и ВОТ Украины, — сказал он недавно в одном из эфиров.

Таким образом, по его словам, из украинских детей пытаются воспитать будущее поколение российских солдат, наверное, чтобы продолжать агрессию против Украины или против кого-то другого.

— Поэтому это геноцидная политика РФ. К сожалению, мы видим, что немного у нас есть инструментариев, но, как показывает практика, нам удается возвращать детей, — резюмировал омбудсмен.

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