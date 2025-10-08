Одесский горсовет выделил более 126 млн грн помощи пострадавшим от ливня 30 сентября
Одесский городской совет принял решение выделить дополнительные средства для поддержки жителей, пострадавших в результате мощного ливня 30 сентября.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
По словам мэра, эти средства будут переданы районным администрациям для выплат материальной помощи гражданам, понесшим убытки из-за стихии.
– Депутаты Одесского горсовета поддержали решение о выделении финансирования для помощи пострадавшим от непогоды. Мы внесли изменения в Городскую целевую программу социальной поддержки уязвимых категорий населения, увеличив финансирование на 126,28 млн грн в 2025 году, – отметил он в своем Telegram-канале.
Пострадавших призвали обращаться в районные администрации для оформления помощи.
Размер компенсаций составит:
- для квартир в многоквартирных домах – до 87 600 грн;
- для частных домов – до 189 900 грн.
Напомним, в результате аномального ливня 30 сентября в Одессе погибли 10 человек, среди них — ребенок.
Стихия привела к масштабным подтоплениям, разрушению частных и многоквартирных домов, повреждению оборудования для прохождения отопительного сезона и обесточиванию районов.
Всего за помощью обратились более 1 000 жителей города, повреждено около 700 домов.