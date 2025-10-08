Одесский городской совет принял решение выделить дополнительные средства для поддержки жителей, пострадавших в результате мощного ливня 30 сентября.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ливень в Одессе: горсовет выделил помощь пострадавшим

По словам мэра, эти средства будут переданы районным администрациям для выплат материальной помощи гражданам, понесшим убытки из-за стихии.

– Депутаты Одесского горсовета поддержали решение о выделении финансирования для помощи пострадавшим от непогоды. Мы внесли изменения в Городскую целевую программу социальной поддержки уязвимых категорий населения, увеличив финансирование на 126,28 млн грн в 2025 году, – отметил он в своем Telegram-канале.

Пострадавших призвали обращаться в районные администрации для оформления помощи.

Размер компенсаций составит:

для квартир в многоквартирных домах – до 87 600 грн;

для частных домов – до 189 900 грн.

Напомним, в результате аномального ливня 30 сентября в Одессе погибли 10 человек, среди них — ребенок.

Стихия привела к масштабным подтоплениям, разрушению частных и многоквартирных домов, повреждению оборудования для прохождения отопительного сезона и обесточиванию районов.

Всего за помощью обратились более 1 000 жителей города, повреждено около 700 домов.

