Почти двухмесячная норма осадков выпала в Одессе в течение семи часов. Это привело к подтоплению улиц и повреждению коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Последствия непогоды в Одессе

Из-за сильных ливней произошли аварии на трубопроводах и подтопило две канализационные насосные станции.

Один из объектов в районе Пересыпи потерял электропитание — там сейчас работают специалисты ДТЭК. Станцию и генераторы затопило мощным потоком воды, из-за чего насосное оборудование пока не работает.

Также из-за подтопления ливневыми стоками остановлена работа канализационной насосной станции в районе Чубаевки.

— Наши специалисты вместе с энергетиками в настоящее время принимают меры для восстановления энергоснабжения и работы насосного оборудования, — подчеркнули в горсовете.

Как сообщает местное издание Думская, вчера вечером около 18:00 в районе улиц Рыбальской, Художника Федорова, переулка Адольфа Лозы во время сильного ливня пропала 23-летняя девушка.

Также из-за сильного ливня в Одессе полностью затопило один из приютов для животных в Радужном. Ночью волонтеры приюта начали срочную эвакуацию кошек.

Они обратились к неравнодушным одесситам с призывом помочь, ведь животным нужен временный приют. Также нужен транспорт для перевозки, помощь в откачке воды и расчистке помещения приюта.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели работали всю ночь — эвакуировали людей из водных ловушек, извлекали автомобили, откачивали воду из зданий в Одессе и Одесском районе.

К сожалению, в результате сильных ливней погибли девять человек, из которых один ребенок. Всю ночь искали пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра.

Всего спасено 362 человека и эвакуировано 227 транспортных средств.

От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники.

Спасательные работы продолжаются.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

