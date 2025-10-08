Операторы ССО сорвали попытку наступления врага на Купянском направлении
Операторы сил специальных операций Украины успешно сорвали попытку продвижения российских войск на Купянском направлении.
Во время операции бойцы 8-го отдельного полка ССО уничтожили троих окупантов.
Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.
– На Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику, – говорится в сообщении.
В ходе операции украинские военные применили ударные FPV-дроны, которыми заставили врага скрыться в зданиях.
После этого операторы произвели зачистку нескольких построек, где засели российские военные.
В результате действий спецназовцев три оккупанта были ликвидированы, остальные отступили.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за минувшие сутки между украинскими силами обороны и российскими оккупантами произошло более 200 боевых столкновений.
Наиболее интенсивные штурмы фиксируются в Покровском и Новопавловском направлениях.