Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Втрати РФ на 8 жовтня: знищено ще 1 010 окупантів і два танки
Потери врага на 8 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 323-ю сутки полномасштабной войны составляют 1 117 360 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 8 октября 2025
- личного состава – около 1 1178 370 (+1 010) человек;
- танков – 11 240 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 324 (+5);
- артиллерийских систем – 33 519 (+26);
- РСЗО – 1 517 (+1);
- средств ПВО – 1 225 (+1);
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 67 965 (+401);
- крылатых ракет – 3 841;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 650 (+75);
- специальной техники – 3 973.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
