Оператори Сил спеціальних операцій України успішно зірвали спробу просування російських військ на Куп’янському напрямку.

ЗСУ зірвали спробу прориву окупантів на Куп’янському напрямку

Під час операції бійці 8-го окремого полку ССО знищили трьох окупантів.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

– На Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутись противнику, – йдеться у повідомленні.

Під час операції українські військові застосували ударні FPV-дрони, якими змусили ворога сховатися в будівлях. Після цього оператори провели зачистку кількох споруд, де засіли російські військові.

Унаслідок дій спецпризначенців трьох окупантів було ліквідовано, решта відступили.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу між українськими силами оборони та російськими окупантами відбулося понад 200 бойових зіткнень.

Найбільш інтенсивні штурми фіксуються на Покровському та Новопавлівському напрямках.

