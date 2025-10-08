В Дії появится услуга, благодаря которой развестись можно будет быстро и онлайн.

В 2026 году в Дії появится услуга развода онлайн. Главное условие — опция будет доступна для супругов, у которых нет несовершеннолетних детей. О соответствующих изменениях, принятых сегодня Кабинетом министров, сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов. По словам министра, теперь этот процесс станет более простым — без очередей и без лишних поездок.

— Подать заявление на расторжение брака теперь можно без бумаг и визитов в отдел ГРАГС – все онлайн, через мобильное приложение или портал Дія. Регистрация будет проходить в формате видеоконференции с работником ГРАГС в реальном времени, — уточнило детали о внедрении экспериментального проекта е-Розлучення Министерство юстиции Украины.

После подачи заявления Дія автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут. За это время заявление можно отозвать.

Свидетельство о расторжении брака будет отправляться по почте по выбранному адресу.

Также выписку о расторжении брака и повторную выдачу свидетельства о расторжении брака можно будет получить на портале Дія.

Минимальный срок – месяц и два дня после подачи заявления. К тому же, услуга будет доступна 24/7 из любой точки мира.

