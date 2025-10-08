У Дії з’явиться послуга, завдяки якій розлучитися можна буде швидко й онлайн.

У Дії можна буде розлучатися онлайн: коли та умови

У 2026 році у Дії з’явиться послуга розлучення онлайн. Головна умова – вона буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Про відповідні зміни, які ухвалив сьогодні Кабінет міністрів, повідомили премʼєр-міністр Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. За словами міністра, тепер цей процес стане простішим — без черг і без зайвих поїздок.

– Подати заяву на розірвання шлюбу тепер можна без паперів і візитів до відділу ДРАЦС — усе онлайн, через мобільний застосунок або портал Дія. Реєстрація відбуватиметься у форматі відеоконференції з працівником ДРАЦС у реальному часі, – уточнило деталі про запровадження експериментального проєкту е-Розлучення Міністерство юстиції України.

Після подання заяви Дія автоматично перевірить інформацію у реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати.

Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатиметься поштою на обрану адресу.

Також витяг про розірвання шлюбу та повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу можна буде отримати на порталі Дія.

Мінімальний строк — місяць і два дні після подання заяви. До того ж, послуга буде доступна 24/7 з будь-якої точки світу.

