В сентябре в Афинах по адресу Artemonos 72 открылось новое пространство UA EduHub Greece, которое входит в Сеть Украинских Образовательных Хабов — современный центр образования, культуры и поддержки украинцев.

Открытие нового пространства UA EduHub Greece

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская отметила, что открытие таких центров, где украинцы могут общаться друг с другом, является очень важной инициативой. Более того, здесь дети и взрослые могут овладеть новыми знаниями и навыками или восполнить образовательные пробелы.

На новой образовательной локации в Афинах есть:

Сейчас смотрят

библиотека Book Пространство для чтения и литературных встреч;

креативные студии Level Up и Art&Skill;

учебные залы для курсов и тренингов;

пространство для мероприятий украинской общины, информационных сессий и кинопоказов;

для спортивных и оздоровительных занятий.

В ближайшее время в образовательном пространстве запустят новые программы: танцы для детей и подростков, уроки жизни для молодежи, настольные игры, йога для женщин, курсы для людей старшего возраста, творческие мастер-классы, онлайн-лекции и регулярные кинопоказы на украинском языке.

— 23 февраля 2022 года я была счастливой учительницей в Киеве. А уже на следующий день проснулась в мире полномасштабного вторжения — с взрывами, паникой и дорогой в никуда. В Греции я искала точку опоры для себя, своих детей и нашей общины. И нашла ее в общем деле, — рассказала основательница и директор хаба Мария Иванченко.

По ее словам, именно здесь родилась идея создать хаб — место, где украинцы могли бы чувствовать себя как дома. Эту инициативу поддержала Ассоциация инновационного и цифрового образования.

Стоит отметить, что в создании пространства помогали волонтеры, которые красили стены, носили мебель, помогали с организацией.

На открытии UA EduHub Greece присутствовали представители посольства Украины в Греции, партнеры и друзья.

В рамках мероприятия открыли фотовыставку украинских защитников под названием «Украинские Прометеи» фотографа Максима Белоусова, который сейчас является военнослужащим.

UA EduHub Greece призывает общественность и партнеров присоединяться: поддерживать программы, делиться книгами, помогать своим личным примером.

Фото: UA EduHub Greece

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.