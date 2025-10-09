У вересні в Афінах за адресою Artemonos 72 відкрився новий простір UA EduHub Greece, який входить до Мережі Українських Освітніх Хабів — сучасного центру освіти, культури та підтримки українців.

Відкриття нового простору UA EduHub Greece

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Ілона Гавронська зазначила, що відкриття таких центрів, де українці можуть спілкуватися один з одним, є дуже важливою ініціативою. Ба більше, тут діти та дорослі можуть опанувати нові знання та навички або надолужити освітні втрати.

На новій освітній локації в Афінах є:

бібліотека Book Простір для читання та літературних зустрічей;

креативні студії Level Up та Art&Skill;

навчальні зали для курсів та тренінгів;

простір для заходів української громади, інформаційних сесій та кінопоказів;

для спортивних і оздоровчих занять.

Найближчим часом в освітньому просторі запустять нові програми: танці для дітей і підлітків, Уроки життя для молоді, настільні ігри, йога для жінок, курси для людей старшого віку, творчі майстер-класи, онлайн-лекції та регулярні кінопокази українською мовою.

— 23 лютого 2022 року я була щасливою вчителькою у Києві. А вже наступного дня прокинулася у світі повномасштабного вторгнення — з вибухами, панікою та дорогою в нікуди. У Греції я шукала точку опори для себе, своїх дітей і нашої громади. І знайшла її у спільній справі, — розповіла засновниця та директорка хабу Марія Іванченко.

За її словами, саме тут народилася ідея створити хаб — місце, де українці могли б відчувати себе вдома. Цю ініціативу підтримала Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

Варто зауважити, що у створенні простору допомагали волонтери, які фарбували стіни, носили меблі, допомагали з організацією.

На відкритті UA EduHub Greece були присутні представники посольства України в Греції, партнери та друзі.

У рамках події відкрили фотовиставку українських захисників із назвою Українські Прометеї фотографа Максима Білоусова, який нині є військовослужбовцем.

UA EduHub Greece закликає громаду та партнерів доєднуватися: підтримувати програми, ділитися книжками, допомагати своїм власним прикладом.

