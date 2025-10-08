В Украине во время зимы будут работать штабы для предотвращения блэкаутов — Свириденко
Кабинет министров Украины в среду, 8 октября, одобрил План прохождения зимы.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
План прохождения зимы одобрил Кабмин
Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб.
По словам Свириденко, план прохождения зимы предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции.
Она подчеркнула, что в областях будут постоянно работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.
– Это поможет слаженно действовать для предотвращения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов, – добавила она.
Напомним, что Свириденко также сообщала, что правительство приняло решение о сохранении цен на природный газ для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года.
Такой шаг позволит сохранить неизменными тарифы для граждан в течение отопительного сезона. В данный момент тариф на газ для клиентов Нафтогаза составляет 7,96 грн за кубометр. А у других газоснабжающих компаний стоимость кубометра голубого топлива для населения колеблется от 7,79 до 9,99 грн.