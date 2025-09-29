Швеция сообщила о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Украине на сумму почти €100 млн.

Об этом заявили в МИД Швеции.

Швеция предоставит гуманитарную помощь Украине

Новый пакет поддержки стоимостью 1,1 млрд шведских крон (€99,7 млн) направлен на восстановление и гуманитарные нужды в преддверии зимы.

Финансирование предусматривает поддержку энергетики, жилищного сектора, здравоохранения, разминирования, внутренне перемещенных лиц и независимых СМИ.

На нужды энергетики выделяется 450 млн крон. Средства будут направлены на генерацию и восстановление поврежденной инфраструктуры. Деньги поступают в специальный фонд энергетической поддержки Украины.

385 млн крон предназначены для восстановления энергетической и жилищной инфраструктуры, а также обеспечения работы государственных услуг в рамках программы Всемирного банка Ukraine Reconstruction Trust Fund (URTF).

На разминирование предусмотрено 100 млн крон, которые будут разделены между проектами Программы развития ООН и Шведского агентства международного сотрудничества (Sida).

30 млн крон пойдут на поддержку независимых СМИ (по 15 млн через Prague Center и Sida), 25 млн – на развитие правового сектора, 10 млн – на программы повышения и изменения квалификации в сфере транспорта и логистики.

Всемирная продовольственная программа ООН получит 50 млн крон на гуманитарную помощь жителям прифронтовых регионов.

30 млн крон предоставляются на поддержку ВПЛ через Агентство ООН по делам беженцев, 25 млн – через ЮНИСЕФ, 20 млн – через Save the Children на помощь детям, еще 20 млн – на программы здравоохранения женщин и матерей.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна планирует выделить на военную поддержку Украины еще 70 млрд крон (около $7,5 млрд) в течение ближайших двух лет.

Ранее Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $400 млн.

