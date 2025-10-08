Кабінет міністрів України у середу, 8 жовтня, схвалив План проходження зими.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.

За словами Свириденко, план проходження зими передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції.

Вона наголосила, що в областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам.

– Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів, – додала вона.

Нагадаємо, що Свириденко також повідомляла, що уряд ухвалив рішення щодо збереження цін на природний газ для населення та бюджетних установ до 31 березня 2026 року.

Такий крок дозволить зберегти незмінними тарифи для громадян протягом опалювального сезону. Наразі тариф на газ для клієнтів Нафтогазу становить 7,96 грн за кубометр. А в інших газопостачальних компаній вартість кубометра блакитного палива для населення коливається від 7,79 до 9,99 грн.

