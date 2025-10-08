В Україні фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Ціна на газ для населення в Україні до 31 березня 2026 року

Уряд ухвалив рішення продовжити дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу, тож ціни до 31 березня 2026 року залишаться без змін:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Як зазначила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей протягом усього опалювального сезону.

Зараз дивляться

– Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи, – написала вона у Telegram.

Крім того, під час засідання Уряду підтримано проєкт постанови про державний нагляд у сфері водопостачання та водовідведення, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Яка ціна на газ для населення зараз

Тариф на газ в Україні для клієнтів Нафтогазу за кубометр становить 7,96 грн (із ПДВ). В інших газопостачальних компаній вартість кубометра газу для населення коливатиметься від 7,79 до 9,99 грн.

Однак місячні цінники можуть щомісяця змінюватися, оскільки на них впливають ринкові тенденції. Відповідно ринкова (місячна) ціна коливається від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Роздрібні ціни на природний газ для населення становлять:

До речі, раніше Факти ICTV писали, чи загрожує Україні відключення газу взимку 2025-2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.