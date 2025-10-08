Ціни на газ для населення не зміняться до 31 березня 2026 року – Свириденко
В Україні фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.
Ціна на газ для населення в Україні до 31 березня 2026 року
Уряд ухвалив рішення продовжити дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу, тож ціни до 31 березня 2026 року залишаться без змін:
- для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);
- для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).
Як зазначила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей протягом усього опалювального сезону.
– Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи, – написала вона у Telegram.
Крім того, під час засідання Уряду підтримано проєкт постанови про державний нагляд у сфері водопостачання та водовідведення, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Яка ціна на газ для населення зараз
Тариф на газ в Україні для клієнтів Нафтогазу за кубометр становить 7,96 грн (із ПДВ). В інших газопостачальних компаній вартість кубометра газу для населення коливатиметься від 7,79 до 9,99 грн.
Однак місячні цінники можуть щомісяця змінюватися, оскільки на них впливають ринкові тенденції. Відповідно ринкова (місячна) ціна коливається від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.
Роздрібні ціни на природний газ для населення становлять:
- ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ — річний тариф становить 7,96 грн;
- ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП — річний тариф становить 7,799 грн;
- ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ — річний тариф становить 7,96 грн;
- ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД — річний тариф становить 7,98 грн;
- ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ ПП ОККО КОНТРАКТ — річний тариф становить 7,99 грн;
- ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ — річний тариф становить 8,20 грн;
- ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) — річний тариф становить 8,46 грн;
- ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) — річний тариф становить 8,46 грн;
- ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС ТМ СвітлоГаз — річний тариф становить 9,99 грн.
