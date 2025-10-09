Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение завтра совещания по аудиту договоренностей с партнерами. Среди тем для обсуждения – то, чего удалось достичь и что нужно реализовать в этом году.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

Совещание по аудиту договоренностей с партнерами: что известно

— Украинская внешняя политика в эти годы значительно активнее, чем когда-либо. И нужно, чтобы каждая наша встреча, каждая наша договоренность давали реальный результат для Украины. Чтобы все, о чем мы договорились с лидерами, реально выполнялось на уровне наших команд, — подчеркнул президент.

Он уточнил, что по итогам аудита будут сделаны выводы и даны поручения на следующие месяцы.

— Оружие для Украины, финансы, поддержка энергетики, все формы давления на Россию и переговорный трек — это ключевые направления, — отметил глава государства.

Зеленский ожидает докладов от правительства, МИД, Минобороны, СНБО и Офиса президента.

Использование дальнобойного оружия против России

Зеленский отметил, что обсудил с военным командованием вопрос применения дальнобойного оружия – ракет и дронов – против РФ.

— Задача сейчас – быть значительно более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира, — подчеркнул президент.

Он добавил, что украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее, для его производства было предоставлено много возможностей. Теперь нужно приложить усилия, чтобы масштабировать ее применение.

— У нас есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано. Украинская меткость уже видна, должно быть больше, — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина, в отличие от России, наносит ответные удары и делает это для достижения мира.

— Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договорную способность, но не Путин. Пока что. Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет, — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина поддерживает глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитывает, что справедливое давление на Россию приведет к миру в Украине и Европе.

Возвращение пленных и украинских детей

Зеленский рассказал, что провел совещание с главой МИД Украины и дипломатической командой ОП по проектам наших резолюций, документов в международных организациях, которые должны быть приняты в этом году.

— Это касается, в частности, таких очень чувствительных вопросов, как возвращение украинских пленных, всех, кто удерживается в России. И мы знаем о людях, которые еще с 14-го года находятся в плену. Также это касается похищенных Россией детей, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что известно о тоталитарных программах перевоспитания детей в России таким образом, чтобы они были настроены воевать против своей настоящей Родины.

Речь идет о тысячах украинских детей, находящихся на оккупированных территориях и в РФ.

— И я благодарю всех, кто работает вместе с нами, чтобы вернуть их домой. Это разные страны — от Канады до Катара, — которые нам помогают. В нашей коалиции по возвращению наших украинских детей уже более 40 стран плюс Евросоюз, плюс Совет Европы. И важно, чтобы были результаты совместной работы, – рассказал Зеленский.

Подготовка к зиме

Глава государства сообщил о проведении совещаний с главой правительства, министром энергетики, руководителем НАК Нафтогаза по главным вопросам подготовки к зиме и восстановления после ударов РФ.

— Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян — главные мишени, — отметил он.

Президент отметил, что очень важна помощь международных партнеров. Уже определено, что именно будет сделано в ближайшие недели.

Президент добавил, что внутреннюю работу на уровне общин и областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы в отношении руководителей.

