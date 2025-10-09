Зеленський анонсував нараду щодо аудиту домовленостей України з партнерами за рік
Президент Володимир Зеленський анонсував проведення завтра наради щодо аудиту домовленостей з партнерами. Серед тем для обговорення – те, чого вдалося досягти і що потрібно реалізувати цього року.
Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.
Нарада щодо аудиту домовленостей з партнерами: що відомо
– Українська зовнішня політика цими роками значно активніша, ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України. Щоб усе, про що ми домовились із лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд, – наголосив президент.
Він уточнив, що за підсумками аудиту будуть зроблені висновки та надані доручення на наступні місяці.
– Зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на Росію та перемовний трек – це ключові напрями, – зазначив глава держави.
Зеленський очікує доповідей від уряду, МЗС, Міноборони, РНБО та Офісу президента.
Використання далекобійної зброї проти Росії
Зеленський зазначив, що обговорив з військовим командуванням питання застосування далекобійної зброї – ракет і дронів – проти РФ.
– Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше ми зможемо досягти миру, – наголосив президент.
Він додав, що українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою, для її виробництва було надано багато можливостей. Тепер треба докласти зусиль, щоб масштабувати її застосування.
– Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність уже видно, має бути більше, – сказав Зеленський.
Він зауважив, що Україна на відміну від Росії завдає ударів у відповідь і робить це за для досягнення миру.
– Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що. Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде, – наголосив президент.
Він додав, що Україна підтримує глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховує, що справедливий тиск на Росію приведе до миру в Україні та Європі.
Повернення полонених та українських дітей
Зеленський розповів, що провів нараду з главою МЗС України та дипломатичною командою ОП щодо проєктів наших резолюцій, документів у міжнародних організаціях, які мають бути ухвалені цього року.
– Це стосується, зокрема, таких дуже чутливих питань, як повернення українських полонених, усіх, які утримуються в Росії. І ми знаємо про людей, які ще з 14-го року в полоні. Також це стосується викрадених Росією дітей, – наголосив глава держави.
Він додав, що відомо про тоталітарні програми перевиховання дітей у Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати проти своєї справжньої Батьківщини.
Мова йде про тисячі українських дітей. що перебувають на окупованих територіях та у РФ.
– І я дякую всім, хто працює разом із нами, щоб повернути їх додому. Це різні країни – від Канади до Катару, – які нам допомагають. У нашій коаліції з повернення наших українських дітей уже більш ніж 40 країн плюс Євросоюз, плюс Рада Європи. І важливо, щоб були результати спільної роботи, – розповів Зеленський.
Підготовка до зими
Глава держави повідомив про проведення нарад із главою уряду, міністром енергетики, керівником НАК Нафтогазу щодо головних питань підготовки до зими та відновлення після ударів РФ.
– Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян – головні мішені, – зазначив він.
Президент зазначив, що дуже важливою є допомога міжнародних партнерів. Уже визначено, що саме буде зроблено наступними тижнями.
Президент додав, що внутрішню роботу на рівні громад та областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників.