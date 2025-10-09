Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за последний месяц россияне нанесли более 1 500 ударов по энергетической инфраструктуре на Севере и в Центре Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду.

Какова ситуация в энергетике после ударов РФ

– Что касается энергетики. Что было за последний месяц? По Черниговской, Сумской и Полтавской областям было 1 550 ударов и 160 поражений, – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская ПВО действует достаточно эффективно, и поблагодарил защитников неба за их работу.

Президент добавил, что Украина продолжит защищать свою энергетику, несмотря на нехватку систем ПВО.

Накануне директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Россия будет бить по всему, что является источником тепла в Украине, в частности по котельным и теплоцентралям.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

По его словам, если россияне устроят блэкаут в Киеве, то получат его и в Москве.

