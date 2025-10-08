Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Нежинского района: без света 4,5 тысячи человек
Ночью 8 октября российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области.
Об этом сообщает Черниговоблэнерго.
Атака на Нежинский район 8 октября: что известно
Во время атаки на Нежинский район зафиксировано попадание в энергетический объект.
Без света остались более 4,5 тыс. абонентов.
Энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.
Это очередной удар по энергетической инфраструктуре региона за последние дни.
В частности, в ночь на 6 октября российские войска осуществили атаку на Ичнянскую общину Черниговщины, где также зафиксировали попадание в энергетический объект.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.