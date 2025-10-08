Россия будет бить по всему, что является источником тепла в Украине, включая котельные и теплоцентрали.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в телеефире Єдиних новин.

Россия готовит удары по котельным и ТЭЦ

По словам эксперта, враг уничтожает объекты в пределах 100-120 км вдоль границы.

Сейчас смотрят

— Фактически московиты пытаются выбить некую зону 100-120 км вдоль линии боевого столкновения и вдоль границы, — сказал Харченко.

Он добавил, что на этих территориях россияне пытаются уничтожить распределительные сети и поразить газораспределительные пункты.

— Я думаю, нам следует ожидать ударов по котельным, теплоцентралям, по всему, что является источником тепла, и нужно готовиться к этим ударам, — предупредил директор центра.

Все, что связано с электричеством, газом и распределительными сетями, становится мишенью для российских атак в преддверии отопительного сезона.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

По его словам, если россияне устроят блэкаут в Киеве, то получат его и в Москве.

— Если Россия каждую зиму ставит себе целью блэкаут в Украине, то я не уверен, что ответ Украины и партнеров должен быть другим. Россия должна знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, они не являются агрессорами, но это не значит, что они слабы, — заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 8 октября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Нежинского района Черниговской области.

В результате атаки без света оказались 4,5 тыс. человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.