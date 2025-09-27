Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

Об этом глава государства заявил журналистам во время брифинга.

Зеленский о блэкауте в Москве

По его словам, если россияне устроят блэкаут в Киеве, то получат его и в Москве.

Сейчас смотрят

— Если Россия каждую зиму ставит себе целью блэкаут в Украине, то я не уверен, что ответ Украины и партнеров должен быть другим. Россия должна знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, они не являются агрессорами, но это не значит, что они слабы, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул принцип взаимности в ответе на российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

— Не нужно проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столицы Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России, — добавил он.

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке.

Ранее украинский лидер сообщал, что имеет прямую поддержку Трампа в отношении нанесения ответных ударов по российским целям.

Президент США поддержал принцип “око за око” и согласился на удары по заводам дронов или ракетным объектам РФ.

Трамп также обсуждал с Зеленским секретную систему вооружения, которая может заставить Путина сесть за стол переговоров, однако о каком именно оружии шла речь, пока неизвестно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.