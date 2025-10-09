Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах украинских ударов в глубокий тыл России и применении нового оружия, которое поражает стратегические объекты врага.

На эти темы глава государства пообщался с журналистами на брифинге.

Зеленский об ударах вглубь России

По словам президента, украинская система Паляниця уже в десятках случаев успешно уничтожала военные склады России.

— Это позитив, потому что раньше были единичные случаи, а сейчас мы видим системный эффект, — отметил Зеленский.

Еще один успех — украинская ракета-дрон Рута, которая впервые поразила морскую вышку на расстоянии более 250 км.

Однако наибольший результат достигнут с помощью системы Лютый (Fire Point). Было применено до 300 единиц в рамках одной операции.

Президент подчеркнул, что это позволяет поражать важные объекты, такие как Усть-Луга и Приморск, и назвал операцию большим успехом.

По словам Зеленского, последняя неделя отметилась применением пары Нептун и Фламинго. Количество не разглашается, но эффект от использования этого оружия уже ощутим и дает первые значительные результаты.

Владимир Зеленский также напомнил, что дефицит топлива в России достигает примерно 20% от потребности.

— Различные оценки — от 13 до 20%, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, это около 20%, — сообщил украинский лидер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

