Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи українських ударів у глибокий тил Росії та застосування нової зброї, яка вражає стратегічні об’єкти ворога.

Про це Зеленський розповів журналістам на брифінгу.

Зеленський про удари вглиб Росії

За словами президента, українська система Паляниця вже в десятках випадків успішно знищила військові склади Росії.

— Це позитив, бо раніше були поодинокі випадки, а зараз ми бачимо системний ефект, – зазначив Зеленський.

Ще один успіх – українська ракета-дрон Рута, яка вперше вразила морську вишку на відстані понад 250 км.

Однак найбільший результат здобуто за допомогою системи Лютий (Fire Point).

Було застосовано до 300 одиниць у межах однієї операції.

Президент наголосив, що це дозволяє вражати важливі об’єкти, як-от Усть-Лугу та Приморськ, і назвав операцію великим успіхом.

За словами Зеленського, останній тиждень відзначився застосуванням пари Нептун і Фламінго.

Президент уточнив, що кількість не розголошується, але ефект від використання цієї зброї вже відчутний і дає перші значні результати.

Володимир Зеленський також нагадав, що дефіцит пального в Росії досягає приблизно 20% від потреби.

— Різні оцінки – від 13 до 20%, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, це близько 20%, – повідомив український лідер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

